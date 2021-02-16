Крыховяк не исключил ухода из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что не исключает ухода из московского клуба в будущем.

«Мой контракт с «Локомотивом» действует до июня 2022 года. Всё возможно. Я ничего не загадываю. Есть желание играть, впереди ещё несколько лет в футболе. Есть ли предложения? Были запросы. Я спокойно это анализирую, но мне нужно всё распланировать. Я не буду ждать последнего дня трансферного окна. Есть звонки от агента. Что касается того, будет это новый чемпионат или нет, — я ни от чего не закрываюсь. Новая лига будет новым опытом и чем-то интересным. Недавно мне звонили из одного немецкого клуба. Но мы не за столом переговоров, так что, если честно, я не буду об этом рассказывать», — сказал Крыховяк в интервью Sportowefakty.

В нынешнем сезоне у 31-летнего поляка три забитых мяча и один голевой пас в 21 игре.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется экс-полузащитником «Наполи» Гамшиком.