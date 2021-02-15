Рондон заявил, что для него честь перейти в ЦСКА

Венесуэльский нападающий Саломон Рондон прокомментировал свой переход в московский футбольный клуб ЦСКА.

«Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА — честь для меня!» — написал Рондон в своём Twitter на русском языке.

Рондон перешёл в ЦСКА из китайского «Далянь Ифан» на правах аренды до конца сезона.

Рондон известен в России по выступлениям за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.

Ранее Виктор Гончаренко оценил переходы Рондона и Эмиля Бохинена в ЦСКА.