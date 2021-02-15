ЦСКА подписал контракт с норвежским полузащитником Бохиненом

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Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником норвежского «Стабека» Эмилем Бохиненом.
ЦСКА подписал контракт с норвежским полузащитником Бохиненом
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По информации официального сайта ЦСКА, полузащитник подписал контракт с московским клубом до окончания сезона-2024/25.

Бохинен провёл за «Стабек» 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и получил 11 жёлтых карточек.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе.

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