У украинской гимнастки Юзьвяк обнаружили злокачественную опухоль

Короткая ссылка
Украинская гимнастика Валерия Юзьвяк сообщила, что у неё обнаружили злокачественную опухоль — рабдомиосаркому.
У украинской гимнастки Юзьвяк обнаружили злокачественную опухоль
  • © Instagram

«Мне требуется дорогостоящее и длительное лечение в Германии. У меня высокий шанс на выздоровление. Хочу попросить от вас поддержки и веры в меня», — цитирует гимнастку Telegram-канал «Спорт сегодня»

В 2014 году Валерия Юзьвяк попала в сборную Украины по художественной гимнастике и поехала на Олимпийские игры 2016 года в качестве запасной.

В 2018 году Юзьвяк выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира. А в 2020 году на чемпионате Европы спортсменка завоевала золотые медали в упражнении с пятью мячами.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Мамун заболела коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить