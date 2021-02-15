У украинской гимнастки Юзьвяк обнаружили злокачественную опухоль

Украинская гимнастика Валерия Юзьвяк сообщила, что у неё обнаружили злокачественную опухоль — рабдомиосаркому.

«Мне требуется дорогостоящее и длительное лечение в Германии. У меня высокий шанс на выздоровление. Хочу попросить от вас поддержки и веры в меня», — цитирует гимнастку Telegram-канал «Спорт сегодня»

В 2014 году Валерия Юзьвяк попала в сборную Украины по художественной гимнастике и поехала на Олимпийские игры 2016 года в качестве запасной.

В 2018 году Юзьвяк выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира. А в 2020 году на чемпионате Европы спортсменка завоевала золотые медали в упражнении с пятью мячами.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Мамун заболела коронавирусом.