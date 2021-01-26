Олимпийская чемпионка Мамун заболела COVID-19

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун рассказала, что заболела коронавирусной инфекцией.

«Тут мог бы быть позитивный пост, но нет. У меня две новости: 1 — мы уже в Москве с субботы, 2 — у меня корона, сижу дома, лечусь», — написала Мамун в своём Instagram.

Мамун завершила карьеру в 2017 году. Помимо золота Рио-2016 в многоборье она также является семикратной чемпионкой мира и четырёхкратной победительницей первенства Европы.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции.