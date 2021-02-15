Быстров: Головин молодой, у него травмы должны быстро заживать

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об очередном повреждении полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Если у Головина повторная травма, то восстановление займёт в два раза больше времени, чем в первый раз. Пишут, что Саша лучше, чем «Монако»? Нет, конечно. Они же выиграли сегодня, смогли сравнять счёт. Но вообще Головин молодой, у него травмы должны быстро заживать», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Головин сыграл в десяти матчах за «Монако» и записал в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.

Россиянин пропустил игру чемпионата Франции с «Лорьяном» из-за повреждения бедра.

Ранее сообщалось, что «Монако» без Головина ушёл от поражения в матче Лиги 1 с «Лорьяном».