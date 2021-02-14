«Монако» без Головина ушёл от поражения в матче Лиги 1 с «Лорьяном»

«Монако» и «Лорьян» сыграли вничью в матче 25-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 2:2.

За «Лорьян» дубль оформил Терем Моффи, реализовавший пенальти на 7-й минуте и забивший с игры на 62-й.

«Монако» ответил голами Виссама Бен-Йеддера, забившего с пенальти на 48-й и реализовавшего пенальти на третьей компенсированной ко второму тайму минутах. Российский хавбек Александр Головин участия в матче не принимал из-за повреждения.

«Монако» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» с 23 очками — 17-й.

Ранее агент сообщил, когда Головин будет готов сыграть за «Монако».