«Вашингтон» отправил в фарм-клуб российского вратаря Самсонова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб российского голкипера команды Илью Самсонова.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Самсонов отправлен в «Херши Беарс», который выступает в Американской хоккейной лиге.

23-летний россиянин недавно возобновил тренировки с «Кэпиталз» после перенесённого коронавируса.

Самсонов был задрафтован «Вашингтоном» в 2015 году под общим 22-м номером. В нынешнем сезоне россиянин сыграл всего в двух матчах с показателем надёжности 86,8%.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил свою текущую форму после вынужденного перерыва из-за карантина.