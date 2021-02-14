«Вашингтон» отправил в фарм-клуб российского вратаря Самсонова

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб российского голкипера команды Илью Самсонова.
«Вашингтон» отправил в фарм-клуб российского вратаря Самсонова
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Самсонов отправлен в «Херши Беарс», который выступает в Американской хоккейной лиге.

23-летний россиянин недавно возобновил тренировки с «Кэпиталз» после перенесённого коронавируса.

Самсонов был задрафтован «Вашингтоном» в 2015 году под общим 22-м номером. В нынешнем сезоне россиянин сыграл всего в двух матчах с показателем надёжности 86,8%.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил свою текущую форму после вынужденного перерыва из-за карантина.

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