МЮ не сумел обыграть «Вест Бромвич» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» сыграли вничью в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Вест-Бромвиче, завершилась со счётом 1:1.

Хозяева поля открыли счёт уже на второй минуте благодаря голу Мбайе Дьяна, ударом головой замкнувшего подачу Конора Галлахера.

МЮ смог уйти от поражения благодаря голу Бруну Фернандеша, отличившегося с передачи Люка Шоу на 44-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Бромвич» с 13 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

В другом матче игрового дня «Вулверхэмптон Уондерерс» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счётом 2:1.

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