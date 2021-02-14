Артета рассказал, чего не хватает «Арсеналу» в нынешнем сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнение о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«На данный момент нам не хватает беспощадности. В матче с «Астон Вилла» мы забили гол, но потом не реализовали два хороших момента. Примерно в подобном ключе мы уступили «Вулверхэмптону». Даже если ошибся, ты всё равно должен попытаться исправиться и быть безжалостным в штрафной соперника, а мы этого не сделали», — приводит слова Артеты Sky Sports.

По итогам 23 туров АПЛ «Арсенал» с 31 очком занимает 11-е место в турнирной таблице. Подопечные Артеты одержали девять побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели десять поражений.

Ранее Клопп высказал мнение, что «Ливерпулю» не удастся защитить титул чемпиона АПЛ.