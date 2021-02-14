Сборная России в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура
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Победа над Чехией в рамках третьего этапа Еврохоккейтура стала для российской команды девятой в девяти сыгранных матчах. Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта турнира, набрав 24 очка.
Таким образом, сборная России в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура и повторила рекорд Финляндии по числу побед на турнире.
Заключительный этап Еврохоккейтура пройдёт в Чехии 13—16 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура.