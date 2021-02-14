Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Еврохоккейтура в сезоне-2020/21.

Победа над Чехией в рамках третьего этапа Еврохоккейтура стала для российской команды девятой в девяти сыгранных матчах. Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта турнира, набрав 24 очка.

Таким образом, сборная России в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура и повторила рекорд Финляндии по числу побед на турнире.

Заключительный этап Еврохоккейтура пройдёт в Чехии 13—16 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура.