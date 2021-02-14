Губерниеву безразличны слова Бё о санкциях в отношении россиян на ЧМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерние высказал мнение о высказываниях норвежца Йоханнеса Бё о недостаточности применённых к российским биатлонистам ограничений на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«В демократической стране пусть говорят, что хотят. Так нас наказали или сяк. Они переживают, потому что у них пятый человек не может выступать. Естественно, они будут пыхтеть по этому поводу. Хуже моё отношение из-за этого к Йоханнесу не станет. Это не имеет никакого значения, потому что есть правила, к которым он отношения не имеет. Пусть они говорят, что хотят», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России (СБР) без национального гимна и триколора из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее сообщалось, что Бё предложил ужесточить наказание IBU для России.