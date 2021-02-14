Свищёв — о словах Бё: его высказывания можно оценивать как пустоту

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Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывания норвежца Йоханнеса Бё о недостаточности применённых к российским биатлонистам ограничений.
Свищёв — о словах Бё: его высказывания можно оценивать как пустоту
  • Reuters

«К сожалению, есть группа товарищей, которым не нравится, что наши спортсмены могут вернуться в биатлон. Россия может и должна вернуть себе биатлон. Это уже не первое высказывание Йоханнеса, он давно известен как консервативный товарищ. Его отношение к России, к российским спортсменам, к сожалению, недоброе. Поэтому его высказывания можно оценивать как пустоту», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он посоветовал Бё ознакомиться с правилами допуска к соревнованиям, которые гласят, что спортсмены, независимо от их расы и национальности, имеют абсолютно равные права.

«Во-вторых, пусть читает решение CAS, который чётко сказал, какие дисциплинарные взыскания полагаются нашей национальной команде», — добавил депутат.

Российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России (СБР) без национального гимна и триколора из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее сообщалось, что Дмитрий Васильев резко отреагировал на слова Бё о санкциях в отношении россиян на ЧМ.

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