«Чикаго» Задорова в овертайме обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Николя Боден, Карл Сёдерберг и Алекс Дебринкэт.

В составе «Коламбуса» — Патрик Лайне и Кэм Аткинсон.

Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 33 секунду, записав на свой счёт результативную передачу.

Ранее «Монреаль» Романова обыграл «Торонто» Михеева в матче НХЛ.