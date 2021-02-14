«Чикаго» Задорова в овертайме обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

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«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Чикаго» Задорова в овертайме обыграл «Коламбус» в матче НХЛ
  • © AFP

Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Николя Боден, Карл Сёдерберг и Алекс Дебринкэт. 

В составе «Коламбуса» — Патрик Лайне и Кэм Аткинсон.

Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 33 секунду, записав на свой счёт результативную передачу.

Ранее «Монреаль» Романова обыграл «Торонто» Михеева в матче НХЛ.

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