«Монреаль» Романова обыграл «Торонто» Михеева в матче НХЛ

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«Монреаль Канадиенс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Тайлер Тоффоли и Брендан Галлахер.

В составе «Торонто» — Митчелл Марнер.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 16 минут 47 секунд, заработав показатель полезности «+1».

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев не отметился результативными действиями за 16 минут 16 секунд.

Ранее шайба Дадонова помогла «Оттаве» обыграть «Виннипег» в НХЛ.

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