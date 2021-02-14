Шайба Волкова помогла «Тампе» разгромить «Флориду» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 6:1.

В составе «Тампы» двумя заброшенными шайбами отметился Тайлер Джонсон. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Онджрей Палат, Мэтью Жозеф, Александр Волков и Баркли Гудроу.

Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил Фрэнк Ватрано.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 33 сейва из 34 бросков.

Ранее шайба Дадонова помогла «Оттаве» обыграть «Виннипег» в НХЛ.

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