Шайба Волкова помогла «Тампе» разгромить «Флориду» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 6:1.
В составе «Тампы» двумя заброшенными шайбами отметился Тайлер Джонсон. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Онджрей Палат, Мэтью Жозеф, Александр Волков и Баркли Гудроу.
Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил Фрэнк Ватрано.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 33 сейва из 34 бросков.
Ранее шайба Дадонова помогла «Оттаве» обыграть «Виннипег» в НХЛ.