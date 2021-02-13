ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве будет посвящён памяти Юрия Власова

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что предстоящий чемпионат Европы в Москве будет посвящён памяти олимпийского чемпиона 1960 года Юрия Власова.

«Это большая утрата для всего советского и российского спорта. Вечная память великому атлету, писателю и легендарному человеку с активной жизненной позицией. Апрельский чемпионат Европы, который пройдёт в Москве, будет посвящён памяти Юрия Власова», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Чемпионат Европы пройдёт в Москве с 3 по 11 апреля.

Ранее была названа предположительная причина смерти легендарного тяжелоатлета Власова.