ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве будет посвящён памяти Юрия Власова
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«Это большая утрата для всего советского и российского спорта. Вечная память великому атлету, писателю и легендарному человеку с активной жизненной позицией. Апрельский чемпионат Европы, который пройдёт в Москве, будет посвящён памяти Юрия Власова», — приводит слова Агапитова ТАСС.
Чемпионат Европы пройдёт в Москве с 3 по 11 апреля.
Ранее была названа предположительная причина смерти легендарного тяжелоатлета Власова.