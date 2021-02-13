Названа предположительная причина смерти легендарного тяжелоатлета Власова

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Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский рассказал, что могло послужить причиной ухода из жизни олимпийского чемпиона Юрия Власова.
Названа предположительная причина смерти легендарного тяжелоатлета Власова
  • © РИА Новости / Шипунов

«Власов умер утром во время завтрака. Его дочь рассказала, что утром он был весёлым и жизнерадостным, но за столом поник. Видимо, тромб. Это предварительно предполагаем, лишь вскрытие покажет причину смерти. Он был последним из могикан, кто добивался больших успехов на международной арене. Власов и Леонид Жаботинский являлись двумя гигантами в тяжёлой атлетике. Мы потеряли апологета тяжёлой атлетики. Он был неповторимым спортсменом, сейчас таких людей нет», — цитирует Писаревского РИА Новости.

Юрий Власов ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Он завоевал золотую медаль Олимпийских игр в 1960 году. На его счету более 30 международных рекордов.

Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион 1960 года по тяжёлой атлетике Юрий Власов.

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