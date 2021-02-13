Названа предположительная причина смерти легендарного тяжелоатлета Власова

Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский рассказал, что могло послужить причиной ухода из жизни олимпийского чемпиона Юрия Власова.

«Власов умер утром во время завтрака. Его дочь рассказала, что утром он был весёлым и жизнерадостным, но за столом поник. Видимо, тромб. Это предварительно предполагаем, лишь вскрытие покажет причину смерти. Он был последним из могикан, кто добивался больших успехов на международной арене. Власов и Леонид Жаботинский являлись двумя гигантами в тяжёлой атлетике. Мы потеряли апологета тяжёлой атлетики. Он был неповторимым спортсменом, сейчас таких людей нет», — цитирует Писаревского РИА Новости.

Юрий Власов ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Он завоевал золотую медаль Олимпийских игр в 1960 году. На его счету более 30 международных рекордов.

Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион 1960 года по тяжёлой атлетике Юрий Власов.