Названа предположительная причина смерти легендарного тяжелоатлета Власова
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«Власов умер утром во время завтрака. Его дочь рассказала, что утром он был весёлым и жизнерадостным, но за столом поник. Видимо, тромб. Это предварительно предполагаем, лишь вскрытие покажет причину смерти. Он был последним из могикан, кто добивался больших успехов на международной арене. Власов и Леонид Жаботинский являлись двумя гигантами в тяжёлой атлетике. Мы потеряли апологета тяжёлой атлетики. Он был неповторимым спортсменом, сейчас таких людей нет», — цитирует Писаревского РИА Новости.
Юрий Власов ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Он завоевал золотую медаль Олимпийских игр в 1960 году. На его счету более 30 международных рекордов.
Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион 1960 года по тяжёлой атлетике Юрий Власов.