Тарасова рассказала, как отреагировала на победу Загитовой на ОИ-2018

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вспомнила свой телевизионный репортаж с Олимпийских игр-2018, во время которых она высказывала поддержку россиянке Евгении Медведевой.

Золото Олимпиады в Пхёнчхане досталось другой российской фигуристке, Алине Загитовой. Медведева стала второй.

«От победы Загитовой я не расстроилась. Это не то слово, которое туда подходит. Половина народа была счастлива, а половина — плакала. Это уже большая победа для нашего вида спорта. Все счастливы. И все несчастливы. Главное ведь, что медаль у нас. Вот и всё», — сказала Тарасова в интервью Youtube-каналу Nice Ice Baby.

Также легендарный тренер призналась, что за тот эфир получила выговор, несмотря на то что была удостоена премии ТЭФИ.

«Получила нагоняй приличный. Я не знаю, почему. Это было неожиданно для всех», — добавила Тарасова.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.