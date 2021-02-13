Тарасова рассказала, как отреагировала на победу Загитовой на ОИ-2018

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вспомнила свой телевизионный репортаж с Олимпийских игр-2018, во время которых она высказывала поддержку россиянке Евгении Медведевой.
Тарасова рассказала, как отреагировала на победу Загитовой на ОИ-2018
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Золото Олимпиады в Пхёнчхане досталось другой российской фигуристке, Алине Загитовой. Медведева стала второй.

«От победы Загитовой я не расстроилась. Это не то слово, которое туда подходит. Половина народа была счастлива, а половина — плакала. Это уже большая победа для нашего вида спорта. Все счастливы. И все несчастливы. Главное ведь, что медаль у нас. Вот и всё», — сказала Тарасова в интервью Youtube-каналу Nice Ice Baby.

Также легендарный тренер призналась, что за тот эфир получила выговор, несмотря на то что была удостоена премии ТЭФИ. 

«Получила нагоняй приличный. Я не знаю, почему. Это было неожиданно для всех», — добавила Тарасова.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.

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