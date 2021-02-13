СМИ: Рондон прошёл медосмотр для ЦСКА и будет арендован до конца сезона
- Reuters
Как заявил журналист Карлос Суарес в эфире DIRECTV Sports, игрок уже прошёл медосмотр, а трансфер будет подтверждён официально в ближайшие дни.
Рондон известен в России по выступлениям за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».
В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.
Ранее сообщалось, что ЦСКА примет решение о подписании Бохинена и Рондона до 16 февраля.