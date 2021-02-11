СМИ: ЦСКА примет решение о подписании Бохинена и Рондона до 16 февраля

Московский ЦСКА может объявить о подписании полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена и нападающего китайского «Далянь Ифан» Саломона Рондона до 16 февраля.

По информации Sport24, руководство ЦСКА примет решение по переходам полузащитника и нападающего не позднее 16 февраля.

Бохинен провёл за «Стабэк» 92 матча, забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.

В прошедшем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе.