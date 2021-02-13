В матче «Крыльев Советов» и боснийского клуба произошла массовая драка

Футболисты самарских «Крыльев Советов» и боснийского «Бораца» устроили массовую драку в контрольном матче в Турции.

Под конец игры один из игроков российской команды грубо оттолкнул футболиста «Бораца», из-за чего началась массовая потасовка.

В результате арбитр встречи принял решение не доигрывать матч. «Крылья» одержали победу со счётом 1:0.

«Крылья Советов» после 26 туров Футбольной национальной лиги набрали 55 очков и занимают второе место.

Ранее сообщалось, что Самарская область сократит бюджет «Крыльев Советов» в два раза.