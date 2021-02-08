Самарская область сократит бюджет «Крыльев Советов» в два раза

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В 2021 году Самарская область выделит футбольному клубу «Крылья Советов» 600 млн рублей вместо 1,1 млрд, как это было в прошлом году.
Самарская область сократит бюджет «Крыльев Советов» в два раза
  • © Официальный сайт ФК «Крылья Советов»

«Нам уменьшают бюджет, но это не значит, что надо бежать и кричать «Караул!». Мы подстраиваемся под новые реалии с точки зрения цифр. Понимаем, что ситуация меняется, пытаемся ужиматься и оптимизировать свою деятельность по новым игрокам и зарплатной ведомости», — цитирует генерального директора «Крыльев Советов» Евгения Калакуцкого «РБ Спорт».

По словам Калакуцкого, если самарский клуб выйдет в Российскую премьер-лигу, то власти могут пойти навстречу и увеличить финансирование.

«Мы понимаем, что живём в каких-то рамках и будет непросто. Учимся работать по-малому», — добавил он.

После 26 туров Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» набрали 55 очков и расположились на втором месте в турнирной таблице. 

Ранее Российский футбольный союз огласил расписание матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.

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