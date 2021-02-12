УЕФА перенёс матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» в Венгрию
- Reuters
Как сообщает пресс-служба УЕФА, игра состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.
Отмечается, что дата и время проведения встречи остаются неизменными — 23 февраля, 20:55 мск.
Матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм», как и ещё ряд встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, переносится на нейтральные поля из-за ограничений на перемещения из Великобритании, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА был готов рассмотреть возможность проведения матча «Вольфсберг» — «Тоттенхэм»в Москве.