УЕФА перенёс матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» в Венгрию

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе первого матча 1/8 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэм Хотспур» в Венгрию.
УЕФА перенёс матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» в Венгрию
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба УЕФА, игра состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Отмечается, что дата и время проведения встречи остаются неизменными — 23 февраля, 20:55 мск.

Матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм», как и ещё ряд встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, переносится на нейтральные поля из-за ограничений на перемещения из Великобритании, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА был готов рассмотреть возможность проведения матча «Вольфсберг» — «Тоттенхэм»в Москве.

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