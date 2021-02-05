СМИ: Матч ЛЕ «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» может пройти на стадионе ЦСКА

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Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэм Хотспур» может пройти на стадионе московского ЦСКА.
СМИ: Матч ЛЕ «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» может пройти на стадионе ЦСКА
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

По информации Sport24, ЦСКА готов рассмотреть возможность предоставления «ВЭБ Арены» для проведения матча «Вольфсберг» — «Тоттенхэм», если поступит соответствующий запрос.

Отмечается, что решение московского клуба будет зависеть от погодных условий и рекомендаций агрономов, поскольку 21 февраля на «ВЭБ Арене» состоится матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск».

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» должен состояться 18 февраля. Ответная встреча пройдёт 24 февраля.

Ранее появилась информация, что матч ЛЧ «Лейпциг» — «Ливерпуль» может пройти в Венгрии.

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