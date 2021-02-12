Президент Союза ММА России считает, что у Немкова все шансы выиграть Гран-При Bellator

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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился ожиданиями от выступления россиянина Вадима Немкова на Гран-при Bellator.
Президент Союза ММА России считает, что у Немкова все шансы выиграть Гран-При Bellator
  • © Страница Вадима Немкова
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«Уверен, что у Вадима все шансы, чтобы выиграть Гран-При Bellator и забрать $1 млн. Будем болеть за него. Мы гордимся, что такие звезды являются лицом нашего вида спорта и стоят во главе наших региональных федераций», — заявил Габдуллин.

Он отметил, что Немков является отличным примером для молодёжи, желающей проявить себя в смешанных единоборствах.

«Он прошёл путь в любителях, где зарекомендовал себя дисциплинированным и успешным во всех отношениях бойцом, получил звание мастера спорта по ММА и подтвердил лидерство в профессионалах. Второй бой в четвертьфинале с Дэвисом будет зрелищным противостоянием российской школы ММА, заложенной Фёдором Емельяненко, и американской школы», — добавил глава Союза ММА России.

В послужном списке 28-летнего Немкова, являющегося чемпионом Bellator в полутяжёлом весе, 12 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Немков прокомментировал анонс Гран-при Bellator.

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