Немков: миллион долларов, конечно, приятным бонусом не назовёшь

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал анонс Гран-при промоушена, победитель которого получит $1 млн.
Немков: миллион долларов, конечно, приятным бонусом не назовёшь
  • © Вадим Немков
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«Все шестеро бойцов, которые в разное время выступали в UFC, теперь находятся в Bellator. Гран-при будет отличным. Все бойцы очень сильные, это будет интересно фанатам смешанных единоборств со всего мира. Для меня главное — победить. Миллион долларов, конечно, очень круто. Приятным бонусом это не назовёшь, но это сильный стимул и мотивация. Все мои мысли сейчас связаны только с Гран-при. Выиграть его, а затем уже думать о будущем. Меня всё устраивает: очень сильные соперники, расписан план на год. Что дальше — посмотрим. Что касается моего лагеря, то пока не обдумывали этот вопрос. В ближайшие дни должно определиться. Скорее всего, что подготовка, как обычно, будет проходить в Старом Осколе», — цитирует Немкова «Чемпионат».

Помимо Немкова, в Гран-при Bellator участвуют Фил Дэвис, Лиотом Мачида, Энтони Джонсон и Йоэль Ромеро, Райан Бэйдер, Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов.

Ранее сообщалось, как длительный простой может спровоцировать уход Емельяненко и Немкова из Bellator.

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