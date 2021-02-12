Аликин: пусть Каминский идёт в лыжные гонки и там кого-нибудь тренирует

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал нынешнего старшего тренера команды Юрия Каминского.

«То, что команда так готова, — это вина тренерского состава. Можно было восстановить команду после Антхольца, сделать подводящую работу к главному старту. Честно говоря, не признаю Каминского как биатлонного специалиста. Пусть он идёт в лыжные гонки и там кого-нибудь тренирует. В биатлоне он полный ноль. Вспомните, как в Австрии журналисты задали ему вопрос после провальной гонки, а он ничего не мог ответить. Это что за старший тренер, если он не в состоянии ответить на прямой вопрос корреспондента? В другом интервью он говорит: «Ход здесь ни на что не влияет, влияет только стрельба». Я думаю: «Ты что, совсем, что ли?» — приводит слова Аликина News.ru.

Каминский является заслуженным тренером России по лыжным гонкам, ранее он возглавлял национальную команду страны. В 2020 году получил должность старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

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