Валуев высказался о решении IBU относительно российского флага

Бывший чемпион мира по боксу, а в настоящее время депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) ограничить использование во время чемпионата мира официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде.

«Любые попытки таких придирок абсолютно ненормальны с точки зрения морали. Существует другая сторона дела: если у них есть на это формальное право, которое может быть обусловлено судебными уставами и прочими нормативами, то ничего не помешает им сделать то, что они хотят. Я не исключаю, что на утверждении флага и названия IBU намеренно допустили этот момент, чтобы надавить на Россию во время соревнований. Это всё лишний раз доказывает, что нас боятся, хотят снять с пробегов. В спорте нет никакой чистоты, это надо понимать. Это было всегда, просто сейчас пришёл ещё и допинг-контроль и другие вещи, которые могут использоваться с целью давления. Пусть наши ребята переводят эти эмоции в спортивную злость и желание победить. Такие вещи могут подзадоривать», — цитирует Валуева Sport24.

Сборная России не может использовать национальные символы и гимн на чемпионате мира из-за санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выступает в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР). При этом для её обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union).

Ранее в IBU заявили, что юристы организации изучают письмо СБР.