Шлеменко заявил, что встретится с иностранным соперником на турнире AMC Fight Nights
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«Я подтверждаю бой на турнире AMC Fight Nights. Мы говорим с Fight Nights именно о том, что соперником будет иностранец. Магомед Исмаилов уже занят боем с Владимиром Минеевым, а кто-то ещё мне не нужен», — цитирует бойца ТАСС.
Свой последний поединок 36-летний россиянин провёл в декабре 2019 года, победив Дэвида Бранча сабмишеном в первом раунде.
Ранее Шлеменко выразил мнение, что Нурмагомедов вернётся в ММА.