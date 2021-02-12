Шлеменко заявил, что встретится с иностранным соперником на турнире AMC Fight Nights

Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил, что выступит на турнире промоушена AMC Fight Nights.

«Я подтверждаю бой на турнире AMC Fight Nights. Мы говорим с Fight Nights именно о том, что соперником будет иностранец. Магомед Исмаилов уже занят боем с Владимиром Минеевым, а кто-то ещё мне не нужен», — цитирует бойца ТАСС.

Свой последний поединок 36-летний россиянин провёл в декабре 2019 года, победив Дэвида Бранча сабмишеном в первом раунде.

Ранее Шлеменко выразил мнение, что Нурмагомедов вернётся в ММА.