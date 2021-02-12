Дацик сравнил Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова более великим бойцом, нежели легендарный Фёдор Емельяненко, выступающий в настоящее время в Bellator.

«Кто может считаться более великим — Хабиб Нурмагомедов или Фёдор Емельяненко? Хабиб ушёл непобеждённым, а Федя проигрывал бои. Этим всё сказано», — цитирует Дацика Sport24.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях на профессиональном уровне. У Фёдора Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

Ранее Нейт Диаз высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру.