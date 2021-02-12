Дацик сравнил Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова более великим бойцом, нежели легендарный Фёдор Емельяненко, выступающий в настоящее время в Bellator.
Дацик сравнил Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко
  • © Jeff Bottari / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Кто может считаться более великим — Хабиб Нурмагомедов или Фёдор Емельяненко? Хабиб ушёл непобеждённым, а Федя проигрывал бои. Этим всё сказано», — цитирует Дацика Sport24

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях на профессиональном уровне. У Фёдора Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. 

Ранее Нейт Диаз высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру.

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