Дацик сравнил Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко
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«Кто может считаться более великим — Хабиб Нурмагомедов или Фёдор Емельяненко? Хабиб ушёл непобеждённым, а Федя проигрывал бои. Этим всё сказано», — цитирует Дацика Sport24.
На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях на профессиональном уровне. У Фёдора Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
Ранее Нейт Диаз высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру.