Нейт Диаз высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру

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Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал, что думает по поводу решения чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
Нейт Диаз высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
  • @khabib_nurmagomedov
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«Это был умный ход с его стороны, поскольку ему не нравится драться. Потому-то я и не хочу драться в лёгком весе. Разве это чемпион? Почему он сбежал, если всё-таки хочет драться? Потому что считает себя выше остальных? Скорее всего, Нурмагомедов вернётся. Он просто ждёт, чтобы его умоляли вернуться», — заявил Диаз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. 

Ранее Василевский заявил, что не верит в возвращение Нурмагомедова в UFC.

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