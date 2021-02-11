Нейт Диаз высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
- @khabib_nurmagomedov
«Это был умный ход с его стороны, поскольку ему не нравится драться. Потому-то я и не хочу драться в лёгком весе. Разве это чемпион? Почему он сбежал, если всё-таки хочет драться? Потому что считает себя выше остальных? Скорее всего, Нурмагомедов вернётся. Он просто ждёт, чтобы его умоляли вернуться», — заявил Диаз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.
Ранее Василевский заявил, что не верит в возвращение Нурмагомедова в UFC.