Источник: футболист МЮ оштрафован за подделку документов
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Об этом сообщает Sky Sports. 18-летний нападающий должен будет заплатить штраф в размере €48 тыс. Диалло сумел по этим документам получить вид на жительство в Италии, а затем подписать контракты с молодёжной командой «Бока Барко» и «Аталантой».
Диалло является уроженцем Кот-д'Ивуара. Он перебрался в Италию в десять лет вместе со старшим братом Хамедом.
В «Манчестер Юнайтед» от комментариев отказались. Диалло заключил контракт с английским клубом до 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Сульшером.