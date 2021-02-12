Источник: футболист МЮ оштрафован за подделку документов

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Итальянская федерация футбола оштрафовала форварда «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло за поддельные документы, которые он использовал для въезда в Италию.
Источник: футболист МЮ оштрафован за подделку документов
  • © ФК Манчестер Юнайтед

Об этом сообщает Sky Sports. 18-летний нападающий должен будет заплатить штраф в размере €48 тыс. Диалло сумел по этим документам получить вид на жительство в Италии, а затем подписать контракты с молодёжной командой «Бока Барко» и «Аталантой».

Диалло является уроженцем Кот-д'Ивуара. Он перебрался в Италию в десять лет вместе со старшим братом Хамедом.

В «Манчестер Юнайтед» от комментариев отказались. Диалло заключил контракт с английским клубом до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Сульшером.

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