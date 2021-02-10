СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Сульшером

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен предложить главному тренеру команды норвежскому специалисту Уле-Гуннару Сульшеру новый контракт.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Сульшером
  • Reuters

По информации The Sun, клуб проведёт переговоры с Сульшером о продлении контракта по окончании нынешнего сезона.

Отмечается, что МЮ готов предложить норвежскому специалисту соглашение на два года и увеличить зарплату до £6 млн.

Действующий контракт Сульшера с «красными дьяволами» истекает летом 2022 года.

47-летний норвежец, являющийся одной из легенд МЮ, возглавил команду в декабре 2018 года. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2018/19 на шестом месте, а сезон-2019/20 — на третьем. В текущем сезоне команда по итогам 23 туров располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков.

Ранее Сульшер после упущенной победы над «Эвертоном» заявил, что МЮ не стоит считать претендентом на титул в АПЛ.

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