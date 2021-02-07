Сульшер после упущенной победы над «Эвертоном» заявил, что МЮ не стоит считать претендентом на титул в АПЛ

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный исход матча 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с ливерпульским «Эвертоном».
Сульшер после упущенной победы над «Эвертоном» заявил, что МЮ не стоит считать претендентом на титул в АПЛ
  • © REUTERS/Michael Regan

«Во втором тайме мы играли хорошо, но пропустили три гола после трёх ударов в створ. Когда так происходит, это огорчает. Мы хорошо отреагировали на два гола соперника, а когда почему-то было добавлено четыре минуты, нам нужно было держать мяч у углового флажка и дождаться конца матча. Не хочу винить никого за пропущенные голы, но мы все знаем, что могли бы сыграть лучше в каждом из моментов. Нам нужно было забивать четвёртый гол», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Он отметил, что в команде расстроены потерей двух очков.

«Нас даже не стоит рассматривать как претендентов на титул. Это разговор для вас, медиа. Мы стали лучше как команда, посмотрим, где мы в итоге окажемся. Здорово, что мы двигаемся вперёд, но нужно прекратить пропускать простые голы», — добавил норвежский специалист.

МЮ вёл в счёте 2:0 по итогам первого тайма. Голы в активе Эдинсона Кавани и Бруну Фернандеша. После перерыва «Эвертон» отыгрался благодаря голам Абдулайе Дукуре и Хамеса Родригеса. МЮ снова повёл в счёте на 70-й минуте после гола Скотта Мактоминая, но упустил победу уже в компенсированное ко второму тайму время — за ливерпульскую команду забил Доминик Калверт-Льюин.

«Манчестер Юнайтед» с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 37 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ.

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