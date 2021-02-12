Дацик считает, что Александр Емельяненко ведёт тайную подготовку к возвращению к боям

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказал свою версию причины исчезновения Александра Емельяненко из информационного поля.
Дацик считает, что Александр Емельяненко ведёт тайную подготовку к возвращению к боям
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«Саша получил урок от Маги Исмаилова и сейчас тайно готовится, тренируется, восстанавливает форму. А что он ещё делает, как вы думаете? Готовится, чтобы вернуться», — цитирует Дацика Sport24.

Тяжеловес Александр Емельяненко в июле 2020 года потерпел поражение от средневеса Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в Сочи, после чего практически перестал появляться.

Ранее Штырков заявил, что АСА не заинтересован в его бое с Александром Емельяненко.

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