В СБР выступили с заявлением относительно запрета российской символики на ЧМ в Поклюке

Союз биатлонистов России (СБР) направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), выразив несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира в Поклюке официального названия организации и её цветного логотипа в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.

«Считаем, что руководство IBU выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда, по сути нарушая их, поскольку упомянутое решение допускает использование цветов российского флага участниками соревнований. Более того, уже существуют прецеденты — в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу. Там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором также присутствуют цвета флага нашей страны. WADA, которое внимательно относится к исполнению сторонами решений САS, никаких возражений не выразило. Наш случай ничем не отличается. Требования IBU чрезмерны и не соответствуют ситуации, сформированной решением CAS. IBU в данном случае нарушает и собственные основополагающие документы. Ожидаем, что удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит обе стороны, не прибегая к обращению в CAS», — говорится в письме.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 16 декабря 2022 года отечественные спортсмены имеют право выступать на чемпионатах мира только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что финальный этап КМ по биатлону не состоится в Норвегии из-за коронавируса.