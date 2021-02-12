«Флорида» обыграла «Тампу» в матче НХЛ
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Матч, проходивший на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе, завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей по разу отличились Фрэнк Ватрано, Александер Веннберг, Аарон Экблад и Картер Вераге. У «Тампы» дублем отметился Брейден Пойнт.
Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21.
Вратарь гостей Андрей Василевский совершил 23 сейва, а также отдал первую в сезоне голевую передачу. Защитник команды Михаил Сергачёв и нападающий Александр Волков очков не набрали.
Ранее сообщалось, что две передачи Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной».