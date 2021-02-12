Две передачи Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной»
- Reuters
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Встреча, проходившая на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе «Каролины» забрасывали Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Брок Макгинн, Нино Нидеррайтер и Уоррен Фегеле. Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.
У «Старз» забивали Марк Писик, Роопе Хинц и Джо Павелски. Российский вратарь Антон Худобин отразил 27 бросков из 31. Нападающий Денис Гурьянов отметился двумя ассистами. Форвард Александр Радулов пропустил встречу из-за травмы.
Ранее сообщалось, что шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.