Владимир Газзаев рассказал об уходе с поста главного тренера итальянской «Сиены»

Российский специалист Владимир Газзаев рассказал о своём уходе с поста главного тренера клуба итальянской Серии С «Сиена».

«Фактически не начав полноценно управлять командой, я понял, что выстроить профессиональную работу в клубе, которая будет приносить результат, будет невозможно по многим причинам. В первую очередь из-за того что получение документации о разрешении на работу затягивалось, и более того — не было понимания со стороны итальянских коллег, когда это вообще может произойти. Так я и не понял, с чем это вообще было связано. А руководить командой, находясь постоянно на трибунах, не получается», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Он также отметил, что столкнулся с многими непрофессиональными организационными моментами внутри команды. По его словам, после этого для него стало неприемлемо продолжать работу в «Сиене».

Ранее генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко ответил на вопрос о возможном возвращении в команду бывшего главного тренера Юрия Сёмина.