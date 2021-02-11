В «Локомотиве» высказались о возможном возвращении Сёмина

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко ответил на вопрос о возможном возвращении в команду бывшего главного тренера Юрия Сёмина.

«Этот вопрос сейчас задают многие, прежде всего — болельщики «Локомотива». Все решения мы принимаем и будем принимать после глубокого анализа. Сегодня с командой работает прежний тренерский состав. У Марко Николича наконец есть возможность подготовить команду на сборах», — цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

Под руководством Николича после 19 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 28 очков.

73-летний Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая 2020 года по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Краснодар» в контрольном матче.