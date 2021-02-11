«Локомотив» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче

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Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в контрольном матче.
«Локомотив» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче
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Встреча проходила в испанской Марбелье и завершилась со счётом 4:0.

В составе московского клуба дублем отметился Владислав Игнатьев. Ещё по одному мячу на свой счёт записали Рифат Жемалетдинов и Виталий Лисакович.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 30 очками идёт на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не сыграет с «Пюником» по решению тренерского штаба.

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