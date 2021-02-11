Чешская лыжница опубликовала пост в соцсетях после контакта с Фалеевой на молодёжном ЧМ

Чешская лыжница Тереза Беранова опубликовала провокационный пост по поводу своего падения на финише в спринте на молодёжном чемпионате мира после контакта с россиянкой Анастасией Фалеевой.

«Эй, куда прёшь?» — написала Беранова в сториз в Instagram, опубликовав фото своего падения.

Фалеева была лишена золота в спринте на молодёжном ЧМ. На финишной прямой россиянка задела лыжу Берановой, которая упала и финишировала последней. По этой причине к результату Фалеевой добавили две минуты, после чего она опустилась на последнее место.

Ранее Беранова подробно рассказала о своём падении в спринте на молодёжном ЧМ.