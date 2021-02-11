Медведцев о тренерах: в советские времена всё было намного жёстче, вопрос стоял только о победе

Олимпийский чемпион по биатлону Валерий Медведцев выразил мнение, что во времена СССР была более развита тренерская школа, и тогда специалисты знали, как добиваться результата, в отличие от сегодняшних дней.

«Причём в те времена всё ведь было намного жёстче, чем сейчас. Вопрос-то стоял только о победе. И люди, которые работали со сборной, понимали, что победы складываются из мелочей. Беда в том, что как раз мелочи передать очень трудно. Мало кто это умеет», — сказал Медведцев в эксклюзивном интервью RT.

По его мнению, достаточно показательным является тот факт, что на данный момент во многих командах мира работают олимпийские чемпионы и победители мировых первенств. Он отметил, что такие люди не только получили профессиональное образование, но и могут передать собственный опыт.

«Которые неоднократно пропустили все нагрузки через себя и знают тот предел, за который не нужно заступать. У нас же рекомендации по тренировкам раздаёт аналитический центр, то есть люди, которые сами никогда не бегали, а на спорт смотрели исключительно со стороны. Специалисты-ораторы. Моё мнение, что таких людей вообще не нужно подпускать к тренировочному процессу и спортсменам, хотя говорят они, как правило, очень красиво», — добавил Медведцев.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о составе сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону.