Медведцев о тренерах: в советские времена всё было намного жёстче, вопрос стоял только о победе

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по биатлону Валерий Медведцев выразил мнение, что во времена СССР была более развита тренерская школа, и тогда специалисты знали, как добиваться результата, в отличие от сегодняшних дней.
Медведцев о тренерах: в советские времена всё было намного жёстче, вопрос стоял только о победе
  • © СБР

«Причём в те времена всё ведь было намного жёстче, чем сейчас. Вопрос-то стоял только о победе. И люди, которые работали со сборной, понимали, что победы складываются из мелочей. Беда в том, что как раз мелочи передать очень трудно. Мало кто это умеет», — сказал Медведцев в эксклюзивном интервью RT. 

По его мнению, достаточно показательным является тот факт, что на данный момент во многих командах мира работают олимпийские чемпионы и победители мировых первенств. Он отметил, что такие люди не только получили профессиональное образование, но и могут передать собственный опыт.

«Которые неоднократно пропустили все нагрузки через себя и знают тот предел, за который не нужно заступать. У нас же рекомендации по тренировкам раздаёт аналитический центр, то есть люди, которые сами никогда не бегали, а на спорт смотрели исключительно со стороны. Специалисты-ораторы. Моё мнение, что таких людей вообще не нужно подпускать к тренировочному процессу и спортсменам, хотя говорят они, как правило, очень красиво», — добавил Медведцев.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о составе сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить