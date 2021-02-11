Самуэльссон прокомментировал запрет для России выступать под своим флагом на ЧМ
- Reuters
«Если честно, это чертовски странное правило. Что оно означает? Мы видим надпись RBU, но все знают, что это Россия. И это наказание? Это ничто», — цитирует Самуэльссона Aftonbladet.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.
ЧМ по биатлону завершится 21 февраля.
Ранее был объявлен состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону.