Самуэльссон прокомментировал запрет для России выступать под своим флагом на ЧМ

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал тот факт, что российские биатлонисты не имеют права выступать под национальным флагом России на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Если честно, это чертовски странное правило. Что оно означает? Мы видим надпись RBU, но все знают, что это Россия. И это наказание? Это ничто», — цитирует Самуэльссона Aftonbladet.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

ЧМ по биатлону завершится 21 февраля.

Ранее был объявлен состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону.