Самуэльссон прокомментировал запрет для России выступать под своим флагом на ЧМ

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал тот факт, что российские биатлонисты не имеют права выступать под национальным флагом России на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Самуэльссон прокомментировал запрет для России выступать под своим флагом на ЧМ
  • Reuters

«Если честно, это чертовски странное правило. Что оно означает? Мы видим надпись RBU, но все знают, что это Россия. И это наказание? Это ничто», — цитирует Самуэльссона Aftonbladet.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

ЧМ по биатлону завершится 21 февраля.

Ранее был объявлен состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону.

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