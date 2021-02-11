Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open
- Reuters
«В любом виде спорта есть такой поток, когда ты находишься в форме, набираешь победную серию и чувствуешь, что способен на многое. Очень рад, что победы продолжаются. Надеюсь, так будет ещё долгое время», — сказал Медведев после матча.
Также российский теннисист высказался об ограничениях на трибунах в связи с пандемией коронавируса.
«С болельщиками играть легче. Мы играем дня них. Сейчас я беру энергию из себя, чтобы победить», — добавил он.
Во втором круге Australian Open Медведев одержал победу над испанским теннисистом Роберто Карбальесом-Баэной со счётом 6:2, 7:5, 6:1.
В третьем круге чемпионата россиянин встретится с Филипом Краиновичем из Сербии.
Ранее Тарпищев назвал Медведева и Рублёва фаворитами Australian Open.