Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open

Короткая ссылка
Российский теннисист Дмитрий Медведев высказался о выходе в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open
  • Reuters

«В любом виде спорта есть такой поток, когда ты находишься в форме, набираешь победную серию и чувствуешь, что способен на многое. Очень рад, что победы продолжаются. Надеюсь, так будет ещё долгое время», — сказал Медведев после матча.

Также российский теннисист высказался об ограничениях на трибунах в связи с пандемией коронавируса.

«С болельщиками играть легче. Мы играем дня них. Сейчас я беру энергию из себя, чтобы победить», — добавил он.

Во втором круге Australian Open Медведев одержал победу над испанским теннисистом Роберто Карбальесом-Баэной со счётом 6:2, 7:5, 6:1.

В третьем круге чемпионата россиянин встретится с Филипом Краиновичем из Сербии.

Ранее Тарпищев назвал Медведева и Рублёва фаворитами Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить