Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open

Российский теннисист Дмитрий Медведев высказался о выходе в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

«В любом виде спорта есть такой поток, когда ты находишься в форме, набираешь победную серию и чувствуешь, что способен на многое. Очень рад, что победы продолжаются. Надеюсь, так будет ещё долгое время», — сказал Медведев после матча.

Также российский теннисист высказался об ограничениях на трибунах в связи с пандемией коронавируса.

«С болельщиками играть легче. Мы играем дня них. Сейчас я беру энергию из себя, чтобы победить», — добавил он.



Во втором круге Australian Open Медведев одержал победу над испанским теннисистом Роберто Карбальесом-Баэной со счётом 6:2, 7:5, 6:1.

В третьем круге чемпионата россиянин встретится с Филипом Краиновичем из Сербии.

Ранее Тарпищев назвал Медведева и Рублёва фаворитами Australian Open.