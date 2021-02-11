Кудряшов заявил, что не жалеет об отъезде из России

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Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал о своих выступлениях в чемпионате Турции.
Кудряшов заявил, что не жалеет об отъезде из России
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«Я почти в два раза упал по зарплате после отъезда из России. Но я ни о чём не жалею. Я хочу не просто получать деньги, а играть, получая удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. Хорошо себя знаю: если я не получаю удовольствия от своей работы, то начинается не депрессия, но плохое настроение. Это отражается на близких. Точнее, отражалось, сейчас всё поменялось. Я не жалею, что уехал из России. Мне нравилось в Сочи, свою жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперёд. Я чувствую, что в Турции стал сильнее», — цитирует Кудряшова Sports.ru.

Россиянин стал игроком «Антальяспора» в январе 2020-го, подписав с клубом контракт на полтора года. В текущем сезоне он провел в чемпионате Турции 23 матча.

Ранее Кудряшов рассказал, какие были трудности в работе с Черчесовым.

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