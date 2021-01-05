Кудряшов рассказал, какие были трудности в работе с Черчесовым

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Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов рассказал, как по началу было тяжело справляться с характером главного тренера национальной команды Станиславом Черчесовым.
Кудряшов рассказал, какие были трудности в работе с Черчесовым
  • РИА Новости

«Раньше мне было просто тяжело с ним разговаривать один на один, так как для меня это очень харизматичный и сильный человек, от него просто идёт такая жизненная сила и энергия, что меня она подавляла», — приводит слова Кудряшова «Российская газета».

Он отметил, что только после чемпионата мира ему стало проще воспринимать высказывания Черчесова.

«Станислав Саламович, уверен, изменился. Он стал больше психологом. Возможно, я изменился в некоторых моментах — переосмыслил то, как и чем я думал. Станислав Саламович всегда говорит прямо и открыто то, что думает. Он не любит, как многие тренеры, в глаза говорить одно, а за спиной — другое. Как бы это ни звучало тяжело, но лучше знать горькую правду, чем слушать сладкую ложь», — добавил Кудряшов.

33-летний защитник дебютировал за сборную России в августе 2016 года. На его счету один гол в 41 матче за национальную команду.

Ранее Кудряшов заявил, что целью сборной России на Евро-2020 является попадание в полуфинал.

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