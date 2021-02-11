Бывшая девушка Боатенга умерла после расставания с игроком «Баварии»

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В Германии умерла 25-летняя модель Касия Ленхардт, бывшая девушка защитника мюнхенской «Баварии» Жерома Боатенга.
Бывшая девушка Боатенга умерла после расставания с игроком «Баварии»
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По информации The Sun, тело Касии Ленхардт было обнаружено в её квартире в Берлине.

Полиция не считает смерть модели насильственной.

4 февраля стало известно, что Боатенг решил расстаться с 25-летней девушкой после 15 месяцев отношений. По словам защитника, причиной расставания стал шантаж со стороны Ленхардт.

В нынешнем сезоне Боатенг провёл за «Баварию» 23 матча, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Боатенгом.

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