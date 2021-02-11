Кафельников высказался о перспективах российских теннисистов выиграть Australian Open

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Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы российских теннисистов на победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Кафельников высказался о перспективах российских теннисистов выиграть Australian Open
  • РИА Новости

«Затрудняюсь ответить, кто для меня главный фаворит. Все играют хорошо. Какие шансы у наших ребят выиграть этот турнир? В теории возможно всё. Я бы оценил шансы на победу как 50 на 50. Никаких прогнозов давать не хочу, время покажет», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в третий круг соревнований, Медведев 11 февраля сыграет матч второго круга против испанца Роберто Карбальеса-Баэны.

Ранее Кафельников допустил, что сборная России может выиграть Кубок ATP.

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